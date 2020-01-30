Wuhan kenti nerede ? Corona virüsünün yayıldığı Wuhan (Vuhan) Türkiye'ye yakın mı?

Corona virüsü salgınının merkezi olarak gösterilen Çin'in Hubei eyaletinin yönetim merkezi olarak bilinen şehir ile ilgili olarak Vuhan (Wuhan) nerede? Sorusu cevap aramaya başladı. Wuchang, Hankou ve Hanyang adlı üç kentin birleşmesinden ortaya çıkan bu şehir yüzlerce insanın ölümüne sebep olan Corona virüsü ile vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Öyle ki, konu ile ilgili olarak internet üzerinden bu bölgenin Türkiye ile olan yakınlığı ise merak edilmeye başlandı. Nüfusu 2015 yılı itibarı ile 10.6 milyon olup Orta Çin'in en büyük şehri olarak gösterilen bu bölge ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde derledik. Peki, (Wuhan) Vuhan nerede? Corona virüsünün yayıldığı Wuhan Türkiye'ye yakın mı?

WUHAN TÜRKİYE'YE YAKIN MI?

Wuhan, Türkiye'ye 7.051 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Wuchang, Hankou ve Hanyang adlı üç kentin birleşmesinden ortaya çıkan Vuhan, Jiusheng Tongqu (dokuz vilayetin önde gelen iş merkezi) olarak biliniyor.

Diğer detaylar için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...