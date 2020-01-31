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'da korkunç olay! 5 kişiyi öldüren 'a olay yerinde keşif

'ın Nazilli ilçesinde, pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık 'a olay yerinde geniş güvenlik önemleri altında keşif yaptırıldı. Soğukkanlılıkla olayı anlatan Duran, 2 kişi hariç kimseyi görerek öldürmediğini savundu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.1.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 16:28 ABONE OL
Aydın'da korkunç olay! 5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'a olay yerinde keşif

'ın Nazilli ilçesinde, boşanmak üzere olduğu eşinin de aralarında bulunduğu kalabalığa 2 pompalı tüfekle ateş açarak 5 kişiyi öldüren ve öz kızıyla birlikte 4 kişiyi yaralayan zanlı , olay yerinde yapılan keşifte cinayeti nasıl işlediğini soğukkanlılıkla anlattı.

Zanlı olay yerinde yapılan keşifte 5 kişiyi nasıl öldürdüğünü tek tek anlattı | Video

Tülin Duran (46), iddiaya göre, annesinden miras kalan evin tapusunu, ağabeyi Birol Karakılıç'a (48) devrederek, bankadan 62 bin TL kredi çektirdi. Krediyle de Hürriyet Caddesi'nde bir depo kiralayarak, dayanıklı plastik mutfak eşyaları satışı işine başladı. Galericilik yaparken iflas eden ardından da bir firmada pazarlamacı olarak işe giren Mustafa Duran yine iddiaya göre para vererek, eşi Tülin Duran ile ortak oldu. Birlikte çalışan çift arasında bir süre sonra anlaşmazlık çıktı. Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran'ı da (24) yanına alıp, ağabeylerinin yaşadığı, ölen annesine ait İstiklal Mahallesi'ndeki müstakil eve yerleşti. Ardından da boşanma davası açtı.

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Aydın'da korkunç olay! 5 kişiyi öldüren Mustafa Duran'a olay yerinde keşif
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