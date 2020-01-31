558 yılındaki depremin izi

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İstanbul Avcılar'daki Bathonea Antik Liman yerleşimi kazılarında İstanbul'u 7 Mayıs 558 tarihinde vuran depremin izleri bulundu. Bathonea Antik Liman yerleşimi kazılarına, bu yıl yeniden başlandı. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şengül Aydıngün başkanlığındaki kazıların o yıllara ait izleri taşıması nedeniyle İstanbul'un tarihi kronolojisindeki bilinmeyen noktaların aydınlatılmasında önemli rol oynadığı biliniyor. Küçükçekmece Gölü havzasında yer alan Kazılar hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Şengül Aydıngün, Bathonea'da tarihin her döneminde yerleşim olduğunu söyledi. Aydıngün, "Temellerine kadar yıkılmış 6'ncı yüzyıl yapılarını gördük. Hatta çöken bir kubbenin altında iki kişiyi birbirine sarılmış halde bulduk" dedi.DOÇ. Dr. Aydıngün, şöyle devam etti: "11'inci yüzyılda İstanbul'da yaşanmış deprem var. Bu depremin izlerini de kazı ekibimizde bulunan Prof. Dr. Şerif Barış belirledi. Bathonea kazıları İstanbul tarihine jeolojik bakımdan da yaşanan acı olaylar bakımından da bilgileri aktarıyor bize." DHA