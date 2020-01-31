Aldatan kocasını bıçaklayıp öldürdü

BUGÜN NELER OLDU

YOZGAT'IN Sorgun ilçesinde yaşayan H.Y.(28), bir süredir işsiz olan 10 yıllık eşi Ekrem Y.'nin (33) kendisini başka kadınlarla aldattığını öğrenince ikili arasında tartışma çıktı. Bunun üçerine H.Y., iki çocuğunu da alıp evden ayrılmak istedi. Eşi izin vermeyince ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine mutfaktan bir bıçak alan genç kadın, eşini boynundan bıçakladı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Ekrem Y.'nin öldüğünü belirledi. H.Y. ise gözaltına alındı. Tarık YILMAZ / SABAH