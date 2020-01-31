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öldürüp ceset parçalarını çöpe atan yeğenin yargılanmasına devam edildi

Başakşehir'de silahla vurulduktan sonra parçalanan cesedi çöp konteynerinde bulunan Rifat Rıza Öztürk'ün ölümüne ilişkin, yeğeni ve 3 arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.1.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 17:14 ABONE OL
Amcasını öldürüp ceset parçalarını çöpe atan yeğenin yargılanmasına devam edildi

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ferhat Yılmaz ve Fahrettin Öztürk ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

"KUZENİM PARAYI YENGEME VERDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Efe Özcan Öztürk, ağabeyi olan sanık Fahrettin Öztürk'ün cezaevindeyken kendisine yetki verdiğini, onun isteğiyle banka kasasındaki 32-33 bin avroyu aldığını, bu sırada kuzeni ve amcasının da yanında bulunduğunu söyledi. Öztürk, parayı kuzenine verdiğini, kuzeninin de bu parayı yengesi Meryem Öztürk'e verdiğini ifade etti.

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Amcasını öldürüp ceset parçalarını çöpe atan yeğenin yargılanmasına devam edildi
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