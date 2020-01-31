Amcasını öldürüp ceset parçalarını çöpe atan yeğenin yargılanmasına devam edildi

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ferhat Yılmaz ve Fahrettin Öztürk ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

"KUZENİM PARAYI YENGEME VERDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Efe Özcan Öztürk, ağabeyi olan sanık Fahrettin Öztürk'ün cezaevindeyken kendisine yetki verdiğini, onun isteğiyle banka kasasındaki 32-33 bin avroyu aldığını, bu sırada kuzeni ve amcasının da yanında bulunduğunu söyledi. Öztürk, parayı kuzenine verdiğini, kuzeninin de bu parayı yengesi Meryem Öztürk'e verdiğini ifade etti.