Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Corona virüsü insanlara neden, yarasa çorbasından mı bulaştı? Wuhan'dan yayılan Çin virüsü ve yarasa çorbası hakkındaki iddialar doğru mu?

Corona virüsü insanlara neden, yarasa çorbasından mı bulaştı? Wuhan'dan yayılan virüsü ve hakkındaki iddialar doğru mu?

Tüm dünyanın alarma geçmesine sebep olan corona virüsü hakkındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hastalığın yayılma sebebine ilişkin her geçen gün farklı bir sebepten söz edilirken, bugüne kadar ortaya atılan iddialar arasından en dikkat çekeni ise hastalığın insanlara yarasa çorbasından bulaştığı. Konuyla ilgili komple teorileri özellikle sosyal medya aracılığıyla hızla yayılırken bahsi geçen konular dünya çapında endişe uyandırdı. ’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak 100’den fazla insanın can kaybına sebep olan virüsün farklı ülkelere yayılmasından korkuluyor. Dünya Sağlık Örgütü son dakika uyarısı olarak salgınla mücadele kapsamında dikkatli olunması konusunda uyardır.

Giriş Tarihi: 31.1.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 09:05 ABONE OL
Corona virüsü insanlara neden, yarasa çorbasından mı bulaştı? Wuhan'dan yayılan Çin virüsü ve yarasa çorbası hakkındaki iddialar doğru mu?

'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan sebebiyle bugüne kadar yaklaşık 4 bin 500 kişide hastalık tespit edildi. Virüs 100'den fazla insanın can kaybına sebep olurken uzmanlar, virüsün farklı ülkelere yayılmasından korkuyor. Corona virüsünün ortaya çıkışı olduğuna yönelik birtakım iddialar bulunuyor. Bunun yanı sıra Vuhan'da bir yılandan bulaştığı ve yılanın yaşadığı suda füze kalıntıları bulunduğu da ortaya atılan iddialar arasında. Virüsün Tibet'e sıçramış olması yaşanan endişenin artmasına sebep oldu. Çin Futbol Federasyonu, son dakika haberi olarak futbol ligine belirsiz süre boyunca ara verildiği açıkladı. Google Çin'deki tüm ofislerini geçici olarak kapatma kararı alırken pek çok havayolu firması Çin uçuşlarını askıya aldı.

Aralık ayında ortaya çıkan ve kısa bir süre içerisinde 100'den fazla insanın hayatına mal olan corona virüsü, her geçen gün daha fazla endişe yaratmaya devam ediyor. Ülkemizde de Çin'deki son durum hakkındaki son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Virüsün yayılma ihtimalinden endişe duyan vatandaşlar, korona virüsü bulaştığı iddia edilen hastaların nöbet videolarının sosyal medyada paylaşılması yaşanan endişenin artmasına sebep oldu. Peki virüs nasıl ortaya çıktı? Yarasa çorbasından yayıldığı doğru mu? İşte corona virüsü hakkında ortaya atılan iddiaların doğruluk payı ve konuyla ilgili son dakika gelişmeleri…

VİRÜS BİR TÜR YILANDAN BULAŞMIŞ OLABİLİR

Bilim adamları, bir tür yılanın Wuhan korona virüsünün gerçek kaynağı olabileceğini söyledi. Bununla birlikte, diğer bulaşıcı hastalık uzmanları, nihai virüs kaynağının yarasa olma olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.

İşte Corona virüsü ile ilgili son dakika haberleri…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüsü insanlara neden, yarasa çorbasından mı bulaştı? Wuhan'dan yayılan Çin virüsü ve yarasa çorbası hakkındaki iddialar doğru mu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN