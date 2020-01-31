31 Ocak Cuma hutbesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı! Bu hafta Cuma hutbesinde hangi konu var?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Müslüman vatandaşlara yönelik haftalık olarak hazırladığı ve içerisinde pek çok değerli ve önemli öğütler ile bilgiler bulunan Cuma Hutbesi yayınlandı. Öte yandan hutbenin 31 Ocak'ta hangi konuları işlediği ile ilgili merka duyan ve okumak isteyen müslümanlar arama motorlarında yoğun şekidle 31 Ocak diyanet Cuma hutbesi konusu nedir? sorusunun cevabını yoğun olarak araştırmayı sürdürüyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 31 Ocak Cuma hutbesi konusu nedir? İşte tüm detaylar…

DİYANET CUMA HUTBESİ YAYINLANDI! 31 OCAK DİYANET CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 31 Ocak Cuma Hutbesini haberimizden okuyabilirsiniz…

İşte detaylar;