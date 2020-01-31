Cuma hutbesi yayında! Diyanet İşleri Başkanlığı 31 Ocak 2020 Cuma hutbesini yayımladı! Bu hafta Cuma hutbesinin konusu ne?

Müslüman alemi için oldukça hayırlı bir gün olarak nitelendirilen Cuma gününde yapılacak namaz ibadeti öncesi Diyanet tarafından yayınlanan Cuma hutbesi ile detaylar araştırılıyor. Bu haftanın Cuma hutbesinin konusunu ve içeriğini araştıra vatandaşlar, camilerde icra edecekleri namaz ibadeti öncesi bilgi sahibi olmak istiyor. Peki her hafta Cuma namazı öncesi camideki cemaate okunan Cuma hutbesinin bu hafta konusu ne? İşte Diyanet tarafından paylaşılan 31 Ocak Cuma 2020 Cuma hutbesi konusu ve içeriği…

31 OCAK 2020 CUMA HUTBESİ KONUSU NE?

Bu haftanın Cuma hutbesinin konusu "Afetlere Karşı Bilinçli Olalım" olarak belirlendi.

AFETLERE KARŞI BİLİNÇLİ OLALIM

Muhterem Müslümanlar!

Ülkemiz geçen hafta büyük bir depremle sarsıldı. Hüzün ve keder yüreklerimizi dağladı. Onlarca kardeşimizi ahiret yolculuğuna uğurladık. Yaralılarımız ve evini barkını yitiren insanlarımız için seferber olduk. Afet gerçeğiyle bir kere daha yüzleştik. Bu elim hadisede vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Rabbim, yaralılarımıza şifalar ihsan eylesin. Depremden zarar görenlere en kısa zamanda toparlanmayı, yaralarını sarmayı, hayata tutunmayı nasip etsin. Milletimizi bu tür afetlerden muhafaza buyursun.

Aziz Müminler!

Kâinatın düzeni ve işleyişi "Sünnetullah" denilen ilâhî kanunlara göre cereyan eder. Cenâb-ı Hak bu kanunları sonsuz kudretiyle ve ilmiyle belirlemiştir. Toprağın, rüzgârın, suyun ya da ateşin kendine has bir yapısı ve dengesi vardır. İnsanoğlu bu yapıyı bilerek ve bu dengeyi koruyarak yaşamak durumundadır.

Deprem de ilâhî kurallara uygun biçimde meydana gelir. İnsanoğlu depreme engel olamaz; depremin zamanına ve şiddetine müdahale edemez. Ama depremde zarar görmemek için çeşitli önlemler alabilir. Zira deprem, sel, yangın gibi doğal afetler karşısında can ve mal kaybının en aza indirilmesi ancak gerekli tedbirleri almakla mümkündür.