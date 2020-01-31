Cuma namazı kaçta? Ankara, İzmir, İstanbul cuma namazı saat kaçta?

Bu ayın son cuma namazına saatler kala namaz vakitleri ve cuma namazı saatleri büyük bir ilgiyle merak ediliyor. İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul'da bugün cuma namazı, 13:22'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Başkent Ankara'da ise cuma namazı 13:07'deki öğle ezanının ardından eda edilecek. İzmir'de ise cuma namazı bugün 13:30'da okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

Cuma günü hangi dualar okunur?

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Teâlâ buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na salât ve selam edin, O' na gönülden teslim olun."

Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)

İmam-ı Suyûtî, el-Câmi'u's-sağir'inde rivayet eder ki, Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan- ihlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur."(Suyûtî, el-Câmiu's-sağîr, no: 8954; Ali el-Müttakî, II, 648/4985)

"Allah'ım! Cehennem azabından, kabir azabından, Mesih ve Deccal'ın fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım." (Kütüb-i Sitte)

Cuma günü okunacak rızık duası : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu'idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma'siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Rızık duasının Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah'ım. Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.