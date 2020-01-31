Haberler Yaşam Haberleri Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? İşte adım adım yapılması gerekenler ve okunacak sureler...

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? İşte adım adım yapılması gerekenler ve okunacak sureler... Müslümanların bayramı olarak kabul edilen bu anlamlı günde binlerce vatandaş yapacakları ibadet ile ilgili olarak “Cuma namazı nasıl kılır?” sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Bilindiği üzere bir Müslümanın bu ibadetle yükümlü olabilmesi için erkek, hür, mukim (dinen yolcu sayılmayan) ve mazeretsiz olması şarttır. Camilerin dolacağı, ellerin hep birlikte semaya yükseleceği bu günde bu ibadeti yapan kişiler için hazırladığımız bu içeriğimizde Cuma namazı nasıl kılır sorusunun yanıtına ve tüm detaylarına ulaşabilirsiniz. Peki, Cuma namazı kaç rekât, nasıl kılınır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 09:59 ABONE OL