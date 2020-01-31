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Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? İşte adım adım yapılması gerekenler ve okunacak sureler...

Müslümanların bayramı olarak kabul edilen bu anlamlı günde binlerce vatandaş yapacakları ibadet ile ilgili olarak “Cuma namazı nasıl kılır?” sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Bilindiği üzere bir Müslümanın bu ibadetle yükümlü olabilmesi için erkek, hür, mukim (dinen yolcu sayılmayan) ve mazeretsiz olması şarttır. Camilerin dolacağı, ellerin hep birlikte semaya yükseleceği bu günde bu ibadeti yapan kişiler için hazırladığımız bu içeriğimizde Cuma namazı nasıl kılır sorusunun yanıtına ve tüm detaylarına ulaşabilirsiniz. Peki, Cuma namazı kaç rekât, nasıl kılınır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 09:59 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? İşte adım adım yapılması gerekenler ve okunacak sureler...

Cuma namazı nasıl kılınır sorusu bu anlamlı günde vatandaşların gündeminde yerini aldı. Hz. Muhammed bugünü Müslümanların bayramı olarak tanımlamış ve bu günün faziletiyle ilgili olarak Rasulullah çok sayıda sahih hadis rivayet edilmiştir. Her hafta binlerce Müslümanın ibadetlerini yerine getirmek üzere camilere gittiği bu günde özellikle de tam olarak detaylarını bilmeyen vatandaşlar internet üzerinden Cuma Namazı nasıl kılınır? Sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, Cuma namazı kaç rekât, nasıl kılır? İşte Müslümanlar için önemli olan bu ibadetin tüm detayları ve bilinmesi gerekenler…

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

  1. Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
  2. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
  3. Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
  4. Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
  5. İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "SemiAllahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  6. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  7. "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.
  8. İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  9. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  10. Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

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Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? İşte adım adım yapılması gerekenler ve okunacak sureler...
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