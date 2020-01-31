Dubai yemek kültürü: Dubai'de ne yenir? Dubai'nin meşhur yemekleri nelerdir?

Dubai'de ne yenir başlıklı bir yazıda tam olarak Dubai'ye özgü bir yemekten bahsetmek zor. Bu açıdan Dubai'de ne yiyebilirim diye düşündüğünüzde hem iyi hem de kötü yorumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Şehrin kendine özgü bir yemek kültürü olmadığı için Japon, Çin, Meksika, İtalya, Türk, Arap gibi mutfakların meşhur yemeklerinin örneklerine Dubai'de rastlayabilirsiniz. Bununla birlikte şehirde Arap ve Orta Doğu mutfaklarının özgün yemeklerinin farklı şekillerini tüketebilirsiniz. Bu yazıda Dubai'de yiyebileceğiniz geleneksel lezzetlerden bahsedeceğiz.

DUBAİ'DE NE YENİR?

MANOUSHEH

Manousheh için Dubai pizzası yorumu yapmak yanlış olmaz. Arasında çeşitli yeşillikler, domates, peynir gibi yiyecekler koyularak hazırlanan Manousheh, daha çok kahvaltı öğününde et, reçel ve yumurta ile birlikte tüketiliyor.

KHANFAROOSH

Un, gül suyu, safran, şeker ve yumurta ile hazırlanan Khanfaroosh, bir çeşit kurabiye olarak değerlendirilebilir. Khanfaroosh şehirde, daha çok çayın yanında tüketiliyor.

KNAFEH

Knafeh, adından ve görüntüsünden de anlayacağınız üzere bizim künefe olarak bildiğimiz Dubai tatlısı. Orta Doğu'nun eşsiz lezzetlerinden biri olan künefe, Dubai mutfağında da önemli bir yere sahip.

LUQAİMAT

Yine bizim yakından tanıdığımız bir tatlı; lokma. Dubai'de daha çok Ramazan ayında tüketilen Luqaimat, Dubai'de yiyebileceğiniz lezzetli yerel tatlılar arasında yer alıyor.

AL MACHBOOS

Al Machboos, Dubai'nin Türk damak tadına en yakın yemeklerinden bir tanesi. Çeşitli baharatlar, limon, et, soğan ve pirinç ile hazırlanan yemek Dubai'de genel olarak yoğurt ile birlikte tüketiliyor.

MANDİ

Mandi aslında Yemen kültürünün bir lezzeti. Fakat Dubai'de sıkça bulunan yemekler arasında yer alıyor. Koyun veya tavuk eti ile hazırlanan bu yemek için bir çeşit etli pilav yorumu yapılabilir.

DEVE ETİ

Şehirde deve eti, genellikle özel kutlamalarda ve düğünlerde tüketiliyor. Aslına bakılırsa şehir deve eti ile hazırlanan yemekler, Dubai'de ne yenir yazımızda bahsettiğimiz, Dubai'ye en özgü yemek. Şehirde aynı zamanda deve etiyle hazırlanan hamburgerler de bulunuyor.