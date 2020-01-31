Eşini çocuklarının gözleri önünde öldüren kocadan şok iddia: Defalarca aldattı

Erzurum'da boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi eşini evlatlarının gözleri önünde tabancayla öldüren sanığın yargılandığı davada mütalaasını sunan savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özgür Polat, maktul Seher Polat'ın babası Sebahattin Aydın, taraf avukatları ile tanık F.V. katıldı.

ÇOCUĞUNUN ARKADAŞI O ANLARI ANLATTI

Tanık F.V, Seher Polat'ın oğlunun arkadaşı olduğunu, olay günü dışarıda oynadıklarını söyledi.

Seher Polat'ın, annesi Mukaddes Aydın ile otobüsten indiğini anlatan F.V, "Mukaddes teyze önden gelerek eve girdi. Arkadaşımın babası annesiyle konuşmak istedi ve binanın altına geçtiler. Arkadaşımın küçük kardeşi onların yanına gitmişti. Onu almak için giderken silah sesi duydum, hemen kaçtım. Binadan çıkarken arkadaşımın babasını kaçarken annesini de yerde yatarken gördüm." beyanında bulundu.