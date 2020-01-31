EZAN DUASI - Türkçe ve Arapça okunuşu: Ezan okunurken ve ezan bittikten sonra okunulan dualar

En faziletli sünnetlerden bir tanesi de ezan okunurken müezzini dinlemek ve söylediklerini tekrar etmek olarak bilinir. Duaların geri çevrilmeyeceği bu anlarda meşgul olduğumuz işlere bir süre ara vererek okunan bu sünneti yerine getirmenin fazileti de büyüktür. Ezandan önce, okunurken ve okunduktan sonra hangi dua okunur sorusunun cevabı da sık sık merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Hadis-i Şerife göre Peygamber Efendimiz (s.a.s) ezan okunurken ve ezan bitince aşağıdaki duaların okunmasını söylemiştir. İşte Türkçe ve Arapça ezan duası okunuşu, fazileti ve anlamı!

EZAN DUASI

Allahumme Rabbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîah. Vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü'l-mîâd

EZAN DUASI ANLAMI

"Allah'ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabb'i, Muhammed'e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver, O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a ulaştır."

Resûlullah buyurdu ki: "Ezan okunurken şu duâyı okuyun:

"Ve ene eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh ve radîtü billâhî rabben ve bil-islâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ".

Başka bir hadis-i şerifte de "Ey benim ümmetim. Ezan bitince şu duayı da okuyunuz."buyurulmuştur:

"Allahümme rabbe hâ zihid-dâvetit-tâmmeti ves-salâtil-kâimeti âti Muhammedenil-vesîlete vel fadîlete ved-dereceter-refîate veb'ashü mekâmen mahmûdenil-lezî ve'adtehü inneke lâ tuhlifül-mîâd. Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil'aliyyil'azîm".

EZAN OKUNURKEN MÜEZZİN İLE BİRLİKTE EZANI TEKRARLAMANIN FAZİLETİ

Resûlullah bir hadis-i şerifinde, "Her kim ezan sesi işittiği zaman, müezzin ile beraber hafifçe okusa, her harfine bin sevap verilir, bin günahı mahvolur" buyurdu.

EZAN OKUNURKEN NELER YAPILMALI?

Müezzin ile birlikte ezan tekrar edilir.

(Hayye alâ)ları duyunca bunları söylemeyip, (lâ havle velâ kuvvete illâ billâh) der. Ezandan sonra salevât getirilir. Sonra ezan duâsı okunur.