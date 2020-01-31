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başladı! 2020 Hac yedek kayıtları nereden yapılır, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

bugünden itibaren alınmaya başladı. Maddi gücü yeterli olan Müslümanlara İslam dinince farz kılınan bu ibadet için 9 Ocak tarihinde kura çekimi gerçekleşmişti. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Şahin tarafından yapılan açıklamada Hacca kayıt yaptıramayanların sayısı 18 bin kişi civarında olduğu duyuruldu. Bunun üzerine boş kontenjanlar için işlemler bugün sabah saatlerinden itibaren başlamış oldu. Peki, Hac yedek kayıtları nereden ve nasıl yapılır? 2020 hac yedek kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İşleri tarafından yapılan açıklama ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 09:03 ABONE OL
Hac yedek kayıtları başladı! 2020 Hac yedek kayıtları nereden yapılır, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kutsal topraklara gitmek isteyen Müslüman vatandaşların gündeminde yer alan 2020 için araştırmalar yoğunlaştı. 9 Ocak tarihinde gerçekleştirilen asıl kuranın sonucunda çıkan isimlerden tam 18 bin kişinin kesin kaydını yaptırmadığı ve boş kontenjanlar için kayıtların bugünden itibaren alınacağı duyurulurken umre başvurularında ise geçen yıla göre artık olduğu bildirildi. Peki, Hac yedek kayıtları nasıl yapılacak? E devlet hac yedek kayıt ekranı ve kura sonuçları ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında…

2020 HAC YEDEK KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gelen son açıklamaya göre kesin kayıt yaptırmayan 18 bin kişilik kontenjan açığı olduğu vatandaşlara duyuruldu. Bunun ardından ise 30 Ocak yani bugün başlayan Hac yedek kayıtları ile ilgili araştırmalar kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getirme hayali kuran binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor.

İşte detaylar…

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Hac yedek kayıtları başladı! 2020 Hac yedek kayıtları nereden yapılır, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
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