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İstanbul ve Kocaeli’de çok sayıda şubesi bulunan çalışma saatleri 2020 yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan 24 şubesi ve Kocaeli’ndeki 2 şubesiyle müşterilerine hizmet veren Hakmar Alışveriş Merkezi açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor. Cazip fiyatlarla alışveriş deneyimi sunmasının yanı sıra oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahip olan ve bu özelliğiyle bulunduğu bölgelerde en çok tercih edilen market zincirlerinden bir tanesi olan Hakmar Market mesai saatlerini derledik. Konuyla ilgili hazırladığımız içeriğimizden Hakmar Market saat kaçta açılır ve kaçta kapanır sorularına yanıt bulabilirsiniz. Hakmar Market 2020 güncel mesai saatleri başlıklı içeriğimizden aynı zamanda öğle arası ne zaman gibi soruların yanıtlarına da ulabilirsiniz. İşte Hakmar Market şubeleri açılış ve kapanış saati…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 10:45 ABONE OL
Hakmar Market çalışma saatleri 2020: Hakmar Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

İstanbul Anadolu Yakası Pendik, Tuzla, Kartal, Sultanbeyli, Maltepe ilçelerinde 22 adet, Kocaeli'nin Çayırova ve Darıca ilçelerinde 2 adet şubesi bulunan bir süpermarket zinciri olan Hakmar Market, çok sayıda ürünü cazip fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Ürün çeşitliliğini sürekli olarak artıran ve her geçen gün daha geniş bir müşteri ağına sahip olan Hakmar Market mesai saatleri merak ediliyor. İşte Hakmar Market açılış, kapanış saatleri ile mesai saatleri bilgisi...

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 2020 Hakmar Market mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; kurumun kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

HAKMAR MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Hakmar Market şubeleri haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Cazip fiyat avantajı ile sıklıkla tercih edilen bir süpermarket zinciri olan Hakmar Market şubelerindeki ürün çeşitliliği, mağazanın büyüklüğüne ve hizmet verdiği bölgeye değişkenlik göstermektedir. Hakmar marketlerinde hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerinde farklılık yoktur.

HAKMAR MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah açılış: 09:00

Haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet veren Hakmar Market şubelerinin sabah açılış saati 09:00'dır.

HAKMAR MARKET ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Öğle arası: Hakmar Market şubelerinde öğle arası verilmez. Sabah 09:00 itibarıyla açılan market akşam mesai bitimine kadar sürekli olarak açık kalır. Hakmar Market Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

HAKMAR MARKET SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kapanış: 21:00

Hakmar Market kapanış saatleri tüm şubelerde aynıdır. Sabah 09:00'da açılan şubeler akşam 21:00'da kapanır.

HAKMAR MARKET RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Hakmar Market şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir.

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Hakmar Market çalışma saatleri 2020: Hakmar Market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?
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