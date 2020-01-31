Hayırlı Cumalar! 2020 en anlamlı en güzel resimli cuma mesajları burada; kısa ve uzun cuma sözleri ile sevdiklerine tebessüm olun...

Kısa, uzun, yeni, anlamlı ve en güzel resimli cuma mesajları dün akşamdan beri en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İslam aleminde mübarek cuma günü heyecanı yaşanıyor, bugün ibadetlerin yerine getirilecek. Dualarımızda vatan savunması için şehit düşen askerlerimizi ve gazilerimizi, Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki deprem sonucunda hayatını kaybeden Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızı da unutmadan onların ruhlarına da birer fatiha okuyalım... Mübarek cuma günü küslüklere yer vermeyelim aramızda sorun olan akrabalarımızın, arkadaşlarımızın cumalarını kutlayalım. En güzel en anlamlı 2020 cuma mesajları ile siz de sevdiklerinizin yüzündeki tebessüm olun!

2020 KISA VE UZUN EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE TEBESSÜM OLUN...