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! 2020 en anlamlı en güzel resimli burada; kısa ve uzun ile sevdiklerine tebessüm olun...

Müslüman alemi açısından son derece önemli olan mübarek Cuma gününe kavuşmanın mutluluğunu ve gurunu yaşıyoruz. Siz de her hafta olduğu gibi bugün de en güzel resimli ve güncel kısa ve uzun cuma sözlerini özel olarak hazırladığımız haberimizde bulabilirsiniz. Dilerseniz WhatsApp dilerseniz Facebook isterseniz Twitter, Instagram veya SMS yoluyla uzakta yaşayan akrabalarınıza, dostlarınıza kendinizi hatırlatıp cumalarını kutlayabilirsiniz. Ocak ayının son cumasında bugün camiler dolup taşacak, eller semaya yükselecek. 31 Ocak hakkındaki en anlamlı ve en yeni görselleri sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 31.1.2020 07:08 ABONE OL
Hayırlı Cumalar! 2020 en anlamlı en güzel resimli cuma mesajları burada; kısa ve uzun cuma sözleri ile sevdiklerine tebessüm olun...

Kısa, uzun, yeni, anlamlı ve en güzel resimli dün akşamdan beri en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. İslam aleminde mübarek cuma günü heyecanı yaşanıyor, bugün ibadetlerin yerine getirilecek. Dualarımızda vatan savunması için şehit düşen askerlerimizi ve gazilerimizi, Elazığ'daki 6.8 şiddetindeki deprem sonucunda hayatını kaybeden Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızı da unutmadan onların ruhlarına da birer fatiha okuyalım... Mübarek cuma günü küslüklere yer vermeyelim aramızda sorun olan akrabalarımızın, arkadaşlarımızın cumalarını kutlayalım. En güzel en anlamlı 2020 cuma mesajları ile siz de sevdiklerinizin yüzündeki tebessüm olun!

2020 KISA VE UZUN EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI İLE TEBESSÜM OLUN...

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Hayırlı Cumalar! 2020 en anlamlı en güzel resimli cuma mesajları burada; kısa ve uzun cuma sözleri ile sevdiklerine tebessüm olun...
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