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Tıkla - Dondur! nasıl yapılır? 2020 Türkçe hesap dondurma, silme, kapatma işlemi

Son yılların en popüler sosyal medya platformu bitmek bilmeyen yenilikleri ve özellikleri sayesinde her geçen gün kullanıcı sayısını arttırıyor. Mark Zuckerberk’in satın almasının ardından inanılmaz bir çıkış yaşayan , şu an Türkiye ve dünya üzerinde en çok kullanıcıya sahip sosyal medya ağı olarak dikkatleri çekiyor. Durum ne kadar böyle olsada çeşitli nedenlerden dolayı işlemi yapan birçok kişi bulunuyor. Uygulama üzerinden yapılamaması nedeniyle merak edilen bu işlemin tüm ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz. Peki, Instagram dondurma, silme, kapatma işlemi nasıl yapılır? İnstagram geçici ve kalıcı hesap dondurma linki Türkçe hali sabah.com.tr’de!

Giriş Tarihi: 31.1.2020 11:43 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 11:43 ABONE OL
Tıkla - Dondur! Instagram dondurma nasıl yapılır? 2020 Türkçe Instagram hesap dondurma, silme, kapatma işlemi

Dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformu her geçen gün kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor. Peş peşe gelen yenilikler de bunun en başlıca nedeni oluyor. Her ne kadar kullanıcı rakamları artsa da birçok kişi gün içerisinde Instagram hesabı silme işlemlerini araştırıyor. Kimi geçici olarak kapatmak için kimisi ise bir süreliğine dondurma işlemini yapmak istiyor. Instagram dondurma işlemini adım adım bu başlık altından öğrenebilirsiniz. İnstagram hesabı kapatma, silme ya da geçici olarak dondurma linki buradan bulabilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA NASIL YAPILIR?

Instagram kullanan milyonlarca kişi içerisinde birçok vatandaş geçici olarak dondurma işlemi yapıyor. Çok fazla vakit geçirdiğini fark eden ya da farklı nedenlerden dolayı ınstagram hesabı silme linki arayanlar doğru yerdeler. Instagram dondurma için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

INSTAGRAM DONDURMA İÇİN TIKLAYINIZ

INSTAGRAM HESABI SİLME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Instagram hesap dondurma işlemi yapmak isteyenlerin yanı sıra birçok kişide hesabı tamamen silmek istiyor. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra hesabı neden silmek istediğinizi belirterek bu işlemi başarıyla tamamlayabilirsiniz.

INSTAGRAM HESABI SİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

INSTAGRAM HESABI GEÇİCİ KAPATMA

Instagram'ın resmi internet sitesinden yapabileceğiniz işlemlerden bir tanesi de hesabı geçici olarak kapatmaktır. Bu işlemi yaparken şu sorular size yöneltilecek;

Hesabı neden kapatmak istiyorsun?

  • Kullanmaya başlamakta zorlandım
  • Gizlilikle ilgili endişelerim var
  • Çok fazla reklam var
  • İkinci bir hesap açtım
  • Ara vermek istiyorum
  • Çok zamanımı alıyor
  • Bir şeyi kaldırmak istiyorum
  • Takip edecek kişiler bulamıyorum
  • Diğer

Yukarıda yer alan seçeneklerden birisini işaretledikten sonra şifrenizi de girerek hesabınızı geçici olarak kapatabilirsiniz.

INSTAGRAM NE ZAMAN KURULMUŞTUR?

Instagram 5 Ekim 2010 tarihinde IOS için ücretsiz bir uygulama olarak Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kuruldu. Uygulamanın bu kadar sevilmesinin ilk nedeni, içerisinde bulundurduğu 11 fotoğraf filtresiyle çekilen fotoğrafları daha güzel hale getirmesidir.

INSTAGRAM'IN ÖZELLİKLERİ

Fotoğraf Paylaşımı: Instagram filtrelerini kullanarak takipçileriniz ile dilediğiz fotoğrafı anlık olarak paylaşabilirsiniz.

Direkt Mesaj: Instagram üzerinden istediğiniz kişilerle özel olarak mesajlaşabilirsiniz.

Canlı Yayın: 1 saate kadar sınırlı olan sürede canlı yayın açabilir ve takipçilerinizle anlık etkileşime geçebilirsiniz.

Hikayeler (Stories): 24 saat süreli fotoğraflar ve videolar paylaşabilirsiniz. Hikâyelerinizi ilgi çekici hale getirmek için yer bildirimi, gif, etiket, emoji ya da yazı ekleyebilirsiniz.

INSTAGRAM'I İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRME! INSTAGRAM'DA TÜRKÇE DİL AYARI NASIL YAPILIR?

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