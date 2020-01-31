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Kan donduran haberi! Tartıştığı kadınlar tarafından yakılarak öldürüldüğü iddia edildi

Mersin’in Anamur ilçesinde yaşandığı belirtilen haberi adeta kan dondurdu. Olay ilçeye bağlı olan İskele Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz kime ait olduğu bilinmeyen bir evde Hasan Ercan ile İ.T. ve S.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadın, iddiaya göre Ercan'ın üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Korkunç son dakika haberinin ayrıntıları kan dondurdu…

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.1.2020 08:27 ABONE OL
Kan donduran son dakika haberi! Tartıştığı kadınlar tarafından yakılarak öldürüldüğü iddia edildi

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşanan olayı adeta kan donduracak cinsten! İskele Mahallesi'nde meydana gelen olayda henüz kime ait olduğu bilinmeyen bir evde Hasan Ercan ve İ.T. ve S.A. isimli kadınlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kontrolden çıkan kadınlar, Hasan Ercan'a dehşeti yaşattılar! İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

MERSİN'DE KAN DONDURAN OLAY! DİRİ DİRİ YAKTILAR

Mersin'de meydana gelen adeta kan dondurdu. İddiaya göre iki kadın ve Hasan Ercan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde iki kadın Ercan'a dehşeti yaşattılar. İşte ayrıntılar…

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Kan donduran son dakika haberi! Tartıştığı kadınlar tarafından yakılarak öldürüldüğü iddia edildi
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