Kan donduran son dakika haberi! Tartıştığı kadınlar tarafından yakılarak öldürüldüğü iddia edildi

Mersin'in Anamur ilçesinde yaşanan son dakika olayı adeta kan donduracak cinsten! İskele Mahallesi'nde meydana gelen olayda henüz kime ait olduğu bilinmeyen bir evde Hasan Ercan ve İ.T. ve S.A. isimli kadınlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile kontrolden çıkan kadınlar, Hasan Ercan'a dehşeti yaşattılar! İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

MERSİN'DE KAN DONDURAN OLAY! DİRİ DİRİ YAKTILAR

Mersin'de meydana gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. İddiaya göre iki kadın ve Hasan Ercan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerinde iki kadın Ercan'a dehşeti yaşattılar. İşte ayrıntılar…