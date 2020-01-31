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Kazada yaralanan usta, 'Çırağımı göremedim' diyerek ağladı

'da, buzlanma meydana gelen yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, şarampole devrildi. Kazada yaralanan 3 kişiden asansör ustası  (23), sedyeyle ambulansa taşınırken görevlilere, yaralı (18) için "Çırağımı göremedim" diyerek, gözyaşı döktü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.1.2020 13:49 ABONE OL

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Aksaray- Konya yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Konya'dan Aksaray'a asansör montajı için gelen Serhat Bor yönetimindeki 42 CHN 28 plakalı kamyonet, buzlanma meydana gelen yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Serhat Bor ve yanındaki mesai arkadaşları Mehmet Tokgöz (37) ile Recep Küçükdemir yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücülerin yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. Asansör ustası Serhat Bor, sedyeyle ambulansa taşındığı sırada, sağlık görevlilerine, diğer yaralı Recep Küçükdemir'i sorarak, "Çırağımı göremedim" deyip, ağladı. Polis ve sağlık görevlileri, Küçükdemir'in ambulansa alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, Bor'u sakinleştirmeye çalıştı. 3 yaralı, sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kazada yaralanan usta, 'Çırağımı göremedim' diyerek ağladı
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