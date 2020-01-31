Konsomatrislere silahlı saldırı

BUGÜN NELER OLDU

KAYSERİ'DE bir gece kulübünde konsomatrislik yapan 3 kadın, sabaha karşı evlerine giderken silahlı saldırıya uğradı. Bulundukları otomobil kurşun yağmuruna tutulan kadınlardan Gürcistan uyruklu Irmak Kravishvili (53) hayatını kaybederken iki arkadaşı ise ağır yaralandı. Sarıoğlan ilçesinde bulunan bir gece kulübünde konsomatrislik yapan Irmak Kravishvili (53), Aslı A. (37) ve Yıldız Ö. (28), dün sabaha karşı saat 04.00 sularında evlerine gitmek için kulüpten ayrıldı. Aynı otomobile binen 3 konsomatris kimliği belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Otomobilleri kurşun yağmuruna tutulan konsomatrisler ağır yaralandı. Kulüp çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı üç kadını hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınana yaralılardan Irmak Kravishvili tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Aslı A. ve Yıldız Ö. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne sevk edildi.