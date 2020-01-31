Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu plan yapacaklar dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere yurt geneline ilişkin son dakika hava durumu uyarısı yapıldı. Şubat ayı itibarı ile beraber sıcaklıkların ne yönde seyredeceği oldukça merak ediliyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporlarını resmi internet sitesi üzerinden açıklayan MGM, Şubat ayının ilk haftasında beklenen sıcaklıkları duyurdu. Meteoroloji, hafta sonu plan yapacak vatandaşlar için de sağanak ve kar yağışına dikkat çekti.

İç Anadolu kar altında | Hava Durumu | Video

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MGM, hafta sonu için Cumartesi gününe dikkat çekti ve birçok ilde sağanak yağış ile kar yağışı beklendiğini açıkladı. Haberimizden, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları hakkında bilgi edinebilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.