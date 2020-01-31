Meteoroloji’den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi. Ocak ayının son gününü bugün yaşayacak olmamız ile birlikte sıcaklıklar batı bölgelerinde mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Doğu da ise yaşanan sağanak ve kar yağışları hayatı olumsuz etkiliyor. Hal böyleyken gün içerisinde sıklıkla aratılan konular arasında 'bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusu yer alıyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet üzerinden açıklayan Meteoroloji, birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. MGM, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını da istedi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberimizden, önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerleri ile beraber Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.