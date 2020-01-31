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’den sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu internet sitesi üzerinden olarak yayınladı. Son günlerde yurdun batı kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken yer yer sağanak yağışlar ve kuru soğuklar etkisini hissettiriyor. Doğu bölgelerimizde ise yoğun kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hal böyleyken vatandaşlar ‘Bugün hava durumu nasıl olacak?’ sorusunu sık sık araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. MGM, özellikle önümüzdeki hafta itibariyle İstanbul’da yağışların devam edeceğini belirtti. Haberimizin içerisinden Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.1.2020 07:43 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden sağanak ve kar yağışı uyarıları geldi. Ocak ayının son gününü bugün yaşayacak olmamız ile birlikte sıcaklıklar batı bölgelerinde mevsim normallerinde seyretmeye devam ediyor. Doğu da ise yaşanan sağanak ve kar yağışları hayatı olumsuz etkiliyor. Hal böyleyken gün içerisinde sıklıkla aratılan konular arasında 'bugün nasıl olacak?' sorusu yer alıyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet üzerinden açıklayan Meteoroloji, birçok il için sağanak ve kar yağışı uyarılarında bulundu. MGM, oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını da istedi.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Haberimizden, önümüzdeki beş güne ilişkin sıcaklık değerleri ile beraber Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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Meteoroloji’den son dakika sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?
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