Mopaş (mesai) çalışma saatleri 2020: Mopaş saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Mopaş açılış ve kapanış saati

Kocaeli, Yalova ve İstanbul illerinde çok sayıda şubesi bulunan bir süpermarket zinciri olan Mopaş, çok sayıda ürünü cazip fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Kurulduğu günden bu yana dek şube sayısını sürekli olarak artıran ve dolayısıyla her geçen gün daha geniş bir müşteri ağına sahip olan MOPAŞ marketlerinin mesai saatleri merak ediliyor. İşte Mopaş açılış, kapanış saatleri ile mesai saatleri bilgisi...

Sizler için hazırladığımız haberimizden, 2020 Mopaş mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir; kurumun kaçta açılıp kaçta kapandığını ve hafta sonu ile resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

MOPAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Mopaş marketleri haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Cazip fiyat avantajı ile oldukça geniş bir müşteri ağına sahip olan Mopaş marketlerindeki ürün çeşitliliği, mağazanın büyüklüğüne ve hizmet verdiği bölgeye değişkenlik göstermektedir. Mopaş marketlerinde hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerinde farklılık yoktur.

MOPAŞ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah açılış: 09:00

Haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet veren Mopaş şubelerinin sabah açılış saati 09:00'dır.

MOPAŞ ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Öğle arası: Mopaş marketlerinde öğle arası verilmez. Sabah 09:00 itibarıyla açılan market akşam mesai bitimine kadar sürekli olarak açık kalır. Mopaş market Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

MOPAŞ SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kapanış: 21:00

Mopaş market kapanış saatleri tüm şubelerde aynıdır. Sabah 09:00'da açılan şubeler akşam 21:00'da kapanır.

MOPAŞ RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Mopaş marketleri dini bayramların ilk günü kapalıdır. Fakat Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günleri hariç diğer günler ve arefe günü hizmet vermeye devam etmektedir. Ayrıca 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi resmi tatil günlerinde Mopaş açıktır.

MOPAŞ İLETİŞİM BİLGİSİ

Mopaş marketler zincirine mesai saatleri olan 09:00 ile 21:00 arasında 0216 225 3700 no'lu telefondan numarasından ulaşabilirsiniz. Eğer mail yoluyla destek almak isterseniz destek@mopas.com.tr adresine mail atabilirsiniz.