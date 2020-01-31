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namazı nasıl kılınır mübarek cuma namazı kaç rekat? Abdest nasıl alınır?

Bu hafta da gününe mutluluk ve huzurla ulaşmış olmanın sevincini yaşayan Müslümanlar diğer yandan ise ibadet etmek için camileri dolduracak olmanın mutluluğunu yaşayarak diğer Müslümanlar ile bu sevinci paylaşarak dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi sürdürüyor. Her hafta olduğu gibi bugün de İslam aleminde coşkuyla kutlanıyor. Öte yandan müslümanlar, Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat olur? Sorularının yanıtlarını arama motorlarında yoğun şekilde araştırmaya devam ederek hafızalarını güçlendirmeye ve bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Biz de sabah.com.tr olarak hazırladığımız içerikte Cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu bilgisi ile abdest alınışı bilgilerini bulabilirsiniz. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle cuma namazı kılınışı ve abdest alınışı...

Giriş Tarihi: 31.1.2020 07:16 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 07:17 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır mübarek cuma namazı kaç rekat? Abdest nasıl alınır?

Müslümanlar her hafta bugün mutlu ve huzurlu gününe ulaşmış olmanın sevincini çevresindeki diğer Müslümanlarla paylaşarak dostluk bağlarını güçlendiriyor. Her hafta olduğu gibi Müslüman vatandaşlarımız cuma namazı kılmak, dualar etmek için camileri doldurarak, ellerini semaya yükseltecek. Bu önemli gündeibadet etmeye hazırlanan vatandaşlar, camilere gitmeden önce arama motorlarında Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? Sorularıyla ilgili hafızalarını tazelemek ve yeni bilgiler almak için araştırmalarına devam ediyor. Değerli okurlarımız için hazırladığımız bu içerikte, Cuma namazı kılınışı bilgileriyle birlikte abdest nasıl alınır sorusunun cevabını, Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı bilgilerle sizlere sunuyoruz. İşte tüm bilgiler...

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT, HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR? ABDEST NASIL ALINIR?

Cuma namazı kılınışı ile abdest nasıl alınır sorularının cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.

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Cuma namazı nasıl kılınır mübarek cuma namazı kaç rekat? Abdest nasıl alınır?
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