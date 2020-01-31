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'daki cinayetinde gelişmeleri yaşanıyor! Pınar Kaynak'ın katili olduğu iddia edilen kişi konuştu

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert’te cinayetinin üstüne gidilmeye devam edildi ve gelişmeleri yaşandı. 2.5 yıl önce Trabzon’da yaşanan korkunç olayda 24 yaşındaki genç kadının vücudunda 5 ayrı sperm bulundu. Talihsiz kadının defalarca tecavüze uğradığı ve başı ezilerek öldürüldüğü belirtilmişti. Dün gerçekleştirilen programda Müge Anlı Pınar Kaynak’ın ölü bulunduğu olay yeri hakkında hazırlanan raporu okumuş, raporda dikkat çeken zincir detayı ise stüdyoda şok etkisi yaratmıştı. Bugün ise Pınar Kaynak’ın katili olarak suçlanan kişi korkunç cinayet ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 14:25 ABONE OL
Müge Anlı'daki Pınar Kaynak cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Pınar Kaynak'ın katili olduğu iddia edilen kişi konuştu

ATV ekranlarının reyting rekortmeni ile Tatlı Sert'te cinayeti ile ilgili gelişmeleri yaşanıyor. Her geçen gün yeni gelişmelerin ortaya çıktığı olayın ayrıntıları ise kan dondurmaya devam ediyor. Pınar Kaynak, 2.5 yıl önce Trabzon'da korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Vücudunda 5 farklı sperm bulunan talihsiz kadının öldürülmeden önce defalarca tecavüze uğradığı adli tıp raporunda ortaya çıkmıştı. Hatırlanacağı üzere son programda Müge Anlı, talihsiz kadının ölü bulunduğu olay yeri hakkında hazırlanan raporu okumuş, raporda dikkat çeken zincir detayı ise stüdyoda şok etkisi yaratmıştı. Korkunç cinayetin sır perdesi hala aralanmazken, bugün canlı yayına Pınar Kaynak'ın katili olarak suçlanan kişi canlı yayında şoke eden son dakika açıklamalarında bulundu. İşte ayrıntılar…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA PINAR KAYNAK CİNAYETİNİN ÜSTÜNE GİDİLDİ! TECAVÜZ EDİLİP BAŞI BALTAYLA EZİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ!

Atv ekranlarının en çok izlenen programları arasında yerini alan Müge Anlı canlı yayın programında son günlerde üzerinde durulan cinayet tüm stüdyonun kanını donduran gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. Korkunç olayla ilgili Pınar Kaynak'ın katili olduğu söylenen kişi canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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Müge Anlı'daki Pınar Kaynak cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Pınar Kaynak'ın katili olduğu iddia edilen kişi konuştu
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