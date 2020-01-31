Onur market çalışma (mesai) saatleri 2020: Onur market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

Onur market açılış ve kapanış saatlerinin yanı sıra resmi tatillerde çalışıp çalışmadığı, öğle arası çalışma sistemi merak ediliyor. Hizmet verdiği bölgelerde en sık tercih edilen markalardan bir tanesi olan ve uzun yıllardır verdiği hizmetle popüler bir süpermarket zinciri olarak tanımlanan Onur market açılış ve kapanış saatlerini bir araya getirmek üzere Onur market saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularını yanıtladık. İşte öğle arası ve resmi tatil günleri ile birlikte Onur market mesai saatleri…

Sizin için hazırladığımız haberimizden, 2020 Onur market mesai saatleri hakkında bilgi edinebilir, Onur market şubelerinin kaçta açılıp kaçta kapandığını, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde çalışıp çalışmadığını öğrenebilirsiniz.

ONUR MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Bursa, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul olmak üzere 5 farklı ilimizde çok sayıda şubesi bulunan ve cazip fırsatlarıyla oldukça geniş bir müşteri ağına sahip olan Onur market, haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet vermektedir. Oldukça cazip fırsatlar barındıran Onur market şubelerinin çalışma saatleri genel olarak aynıdır.

ONUR MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Sabah açılış: 09:00

Haftanın 7 günü kesintisiz bir şekilde hizmet veren Onur market şubelerinin sabah açılış saati 09:00'dır.

ONUR MARKET ÖĞLE ARASI NE ZAMAN?

Öğle arası: Onur market şubelerinde öğle arası verilmez. Sabah 09:00 itibarıyla açılan market akşam mesai bitimine kadar sürekli olarak açık kalır. Onur market Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

ONUR MARKET SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Kapanış: 21:00

Onur market kapanış saatleri tüm şubelerde aynıdır. Sabah 09:00'da açılan şubeler akşam 21:00'da kapanır.

ONUR MARKET RESMİ TATİLLERDE AÇIK MI?

Onur market şubeleri dini bayramların ilk günü kapalıdır. Fakat Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günleri hariç diğer günler ve arefe günü hizmet vermeye devam etmektedir. Fakat dini bayramların 2. ve 3. günleri çalışma saati diğer günlere göre daha kısadır. Ayrıca 23 Nisan, 29 Ekim, 19 Mayıs gibi resmi tatil günlerinde Onur market açıktır.

ONUR MARKET İLETİŞİM BİLGİSİ

Çağrı Merkezi Telefonu: 0212 540 55 40

Müşteri Hizmetleri E-Posta: musterihizmetleri@onurmarket.com

Genel Müdürlük Fevzi çakmak mah. Fevzi çakmak cad No:11 Sefaköy kiptaş evleri

Telefon: 0 212 411 15 60

Kurumsal Web Adresi: kurumsal.onurmarket.com