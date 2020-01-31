Özgecan Aslan'ın katilini cezaevinde öldüren sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararı üzerine Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan duruşmaya, tutuklu sanık Gültekin Alan, başka suçtan tutuklu sanık Ahmet Tekin Baykal ve tutuksuz Hacı Ahmet Ö. ile avukatlar geldi.

Savcı, dosyada araştırılacak husus olmaması nedeniyle verdiği esas hakkındaki mütalaasında, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın 11 Şubat 2015'te öldürülmesiyle ilgili Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken'in ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldıklarını ve Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu C-70 koğuşunda birlikte kaldıklarını belirtti.

SAVCI: NÜFUZUNU ARTTIRMAK VE KAMUOYUNDAN OLUMLU TEPKİLER ALMAK İSTEDİ

Savcı, cezaevinde nüfuzunu artırmak isteyen Ahmet Tekin Baykal'ın Gültekin Alan'ı, Özgecan Aslan'ı öldüren Ahmet Suphi Altındöken ve babası Necmettin Altındöken'i öldürme konusunda azmettirdiğini belirterek, "Zaten cezası fazla olan ve ekonomik durumu da zayıf bulunan Gültekin Alan'ın bu cinayeti işlemeye karar verdiği ve bu şekilde hükümlüleri öldürmek isteyerek kamuoyundan olumlu tepkiler almayı düşündükleri anlaşılmıştır." ifadesini kullandı.

Gültekin Alan'ın, olaydan bir süre önce belirlenemeyen bir tarihte cezaevine silah sokulmasını sağladığını da belirten savcı, sanığın "Tasarlayarak öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ahmet Tekin Baykal'ın da "Tasarlayarak öldürme suçuna azmettirme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme, infaz kurumuna yasak eşya sokma" suçlarından cezalandırılmasını talep eden savcı, diğer sanıklardan Hüsamettin B, Gamze B. ve Hacı Ahmet Ö'nün de "Ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma" suçundan cezalandırılmalarını, sanık Ferat Y'nin ise beraatine karar verilmesini istedi.

SAVUNMALAR

Sanık Alan savunmasında, sanıklar Hacı Ahmet Ö, Hüsamettin B. ve Gamze B'nin olayla ilgilerinin olmadığını ileri sürerek, "Silahı cezaevine sokanların isimlerini daha önce verdiğim dilekçemde belirttim." dedi.

Sanık Ahmet Tekin Baykal suçlamalarla ilgisinin olmadığını iddia etti.

Diğer sanık Hacı Ahmet Ö. de suçsuz olduğunu öne sürdü.

Sanık avukatları ise esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için mahkeme heyetinden süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Gültekin Alan'ın tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için erteledi.

OLAY

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın 11 Şubat 2015'te öldürülmesiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan ve Adana F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmettin Altındöken, 12 Nisan 2016'da Gültekin Alan'ın silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Ahmet Suphi Altındöken hayatını kaybetmiş, babası ise yaralanmış, soruşturma kapsamında Alan ile olaya karıştıkları iddia edilen Hüsamettin B, Gamze B. ile Hacı Ahmet Ö, Ahmet Tekin Baykal ve Ferat Y. tutuklanmış, S.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yargılama sürecinde Alan ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ve sanığın "ayrıntılı ifade vereceğim" şeklindeki dilekçesi üzerine Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.