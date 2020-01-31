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Paksoy kardeşlerden savcıya suç duyurusu

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Paksoy kardeşlerden savcıya suç duyurusu
İstanbul'da Nazlı Sinem Erköseoğlu'nun ölü bulunmasıyla ilgili davada sanık Can Paksoy'un avukatları, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis isteyen savcı hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, HSK, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne sunulan dilekçede, duruşma savcısının 4 adet Adli Tıp raporu ve dosya kapsamındaki tüm delillere karşın soyut iddialara dayanarak Can Paksoy hakkında müebbet hapis talep etmesi gerekçe gösterildi. 24 yaşındaki Nazlı Sinem Erköseoğlu, 2010'da Paksoy Holding'in veliahtları Can ile Mahmut Emre Paksoy'un oturduğu Beyoğlu'ndaki 10 katlı binanın havalandırma boşluğunda ölü bulunmuştu. Duruşma savcısı, mütalaasında, sanık Can Paksoy'un savunmalarına itibar edilmeyeceğini belirterek "Kasten öldürmek"ten müebbet hapse mahkûm edilmesini talep etmiş, Mahmut Emre Paksoy'un ise delil yetersizliğinden beraatini istemişti. İHA
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Paksoy kardeşlerden savcıya suç duyurusu
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