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En güzel resimli ile sevdiklerini hatırlayın hatırlatın; 31 Ocak kısa ve uzun anlamlı cuma mesajları, sözleri...

Özel olarak hazırladığımız ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün. Her hafta olduğu gibi bugün de, vatandaşlar en yeni, anlamlı ve ile sevdiklerini hatırlamayı ihmal etmiyor. Yakınları ve tanıdıkları için birbirinden farklı görseller ile Hayırlı Cumalar mesajları arayan milyonlarca vatandaş, günün ilk saatlerinden itibaren araştırmalarını yapıyor. Haberimizde, kısa, uzun, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri de değerlendirebileceğiniz seçenekler arasına ekledik. 31 Ocak 2020 Cuma için eş, dost, akraba ve nicesine WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller sabah.com.tr'de! İşte, birbirinden farklı, yazılı, ayetli ve yeni Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 31.1.2020 07:23 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 12:18 ABONE OL
En güzel resimli cuma mesajları ile sevdiklerini hatırlayın hatırlatın; 31 Ocak kısa ve uzun anlamlı cuma mesajları, sözleri...

Hayırlı Cumalar... Bir gününe girmenin daha huzuru ve mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi, yine bugün de eller semaya açılacak, dualar ile ibadetler gerçekleştirilecek. Bu mübarek günün huzurunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak, ulaştırmak isteyen milyonlarca vatandaş, kısa, uzun, yazılı, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli için araştırmalarını Google üzerinde arttırdı. Günün ilk saatlerinden itibaren, tebrik mesajları hakkında araştırmalar artış gösterdi. WhatsApp ve çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için 2020 yeni, ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

Cuma namazı vakitleri 31 Ocak 2020: İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

EN GÜZEL, ANLAMLI VE YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 31 OCAK 2020

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, anlamlı, kısa, uzun ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

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