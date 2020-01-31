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Son dakika haberi: ’lü uzmanlarından flaş açıklama! O bölgeyle ilgili dikkat çeken detay...

Türkiye’nin Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu gibi aktif fay hatlarının uzanış doğrultusunda bulunması ve kuşağında yer alması nedeniyle pek çok depreme maruz kalıyor. İstanbul – Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından Elazığ ve Malatya’da etkili olan 6.8 şiddetindeki korkunç depremin ardından vatandaşlar konusunda uzmanlaşmış uzmanların açıklamalarını yakından takip etmeye başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi () uzmanları son depremlerin ardından yaptığı basın toplantısında yaptıkları çalışmaların sonucunda elde ettiği verileri kamuoyuyla paylaştı. İTÜ’lü uzmanların açıklamalarında o detay ise dikkatleri çekti. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) uzmanlarının yaptığı basın toplantısında yapılan açıklamalara ilişkin son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 20:13 ABONE OL
Son dakika haberi: İTÜ’lü deprem uzmanlarından flaş açıklama! O bölgeyle ilgili dikkat çeken detay...

Ülkemizin aktif fay hatları üzerinde bulunması ve kuşağında yer alıyor olması nedeniyle ülkemiz gerek sınır içinde gerekse sınır dışında yer alan kara ve denizlerde meydana gelen büyük, orta ve küçük şiddetlerde depremlere maruz kalıyor. Son olarak Elazığ ve Malatya'da etkili olan 6.8'lik depremin ardından konuyla ilgili çalışmalarda bulunan uzmanlardan son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından yaptığı çalışma ve analizlerin sonuçlarını kamuoyuna duyuran İstanbul Teknik Üniversitesi () uzmanları yaptıkları basın toplantısıyla analiz sonuçlarındaki o detaya dikkat çekti. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) deprem uzmanlarının düzenlediği basın toplantısından son dakika detayları…

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Son dakika haberi: İTÜ’lü deprem uzmanlarından flaş açıklama! O bölgeyle ilgili dikkat çeken detay...
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