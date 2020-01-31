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Son dakika haberi: Ünlü uzman o ilimize dikkat çekti ve uyardı! sonrası canlı yayında flaş açıklama

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen son depremlerin ardından uzmanlardan da son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, depremlerin ardından son durumu değerlendirdi. Elazığ ve Manisa'nın aksine farklı bir ilimize dikkat çeken Ersoy, fay hattı hareketliliklerinin neticesinde 6.5 şiddetinde muhtemel bir deprem görülebileceğini açıkladı. Ersoy, bahsettiği bölgenin uzmanlar tarafından çalışılmış ve bilinen bir yer olduğunu belirtirken, önemli bir deprem bölgesi olduğunu da aktardı. İşte, Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un son dakika deprem açıklamalarının tamamı...

Giriş Tarihi: 1.2.2020 01:22 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 01:23 ABONE OL
Son dakika haberi: Ünlü uzman o ilimize dikkat çekti ve uyardı! Son depremler sonrası canlı yayında flaş açıklama

eçtiğimiz haftalarda Elazığ, Manisa ve Muğla'da gerçekleşen tedirginliğe yol açtı. Depremlere yönelik birçok soru işareti akıllara gelirken uzmanlar tarafından son dakika açıklamaları da art arda yapıldı. Konuya yönelik son açıklama ise Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından geldi. Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Ersoy, Manisa ve Elazığ'ın aksine farklı bir bölgeye ve ilimize dikkat çekti.

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O BÖLGEYİ VE İLİMİZİ UYARDI

Ünlü uzman ayrıca, bir bölgemizin ve ilimizin çok aktif olduğunu söyledi ve 6.5 şiddetinde bir depremin görülebileceğini belirtti.

İşte, Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un son dakika deprem açıklamasının öne çıkan kısımları;

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Son dakika haberi: Ünlü uzman o ilimize dikkat çekti ve uyardı! Son depremler sonrası canlı yayında flaş açıklama
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