Son dakika haberi: Ünlü uzman o ilimize dikkat çekti ve uyardı! Son depremler sonrası canlı yayında flaş açıklama

eçtiğimiz haftalarda Elazığ, Manisa ve Muğla'da gerçekleşen son depremler tedirginliğe yol açtı. Depremlere yönelik birçok soru işareti akıllara gelirken uzmanlar tarafından son dakika açıklamaları da art arda yapıldı. Konuya yönelik son açıklama ise Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından geldi. Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Ersoy, Manisa ve Elazığ'ın aksine farklı bir bölgeye ve ilimize dikkat çekti.

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O BÖLGEYİ VE İLİMİZİ UYARDI

Ünlü uzman ayrıca, bir bölgemizin ve ilimizin çok aktif olduğunu söyledi ve 6.5 şiddetinde bir depremin görülebileceğini belirtti.

İşte, Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un son dakika deprem açıklamasının öne çıkan kısımları;