Son dakika... Pendik'te kapılara yapılan o işaretlerin sırrı ortaya çıktı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik'te 4 eve kırmızı işaret konulması ile ilgili olarak yazılı açıklama yaptı. Amcasına kızan 15 yaşındaki S.Y.'nin evleri işaretlediği belirtilen açıklamada, S.Y.'nin Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ve "Suça ilişkin algılama yeteneğinin gelişmediği" tespitine yer verilen rapor doğrultusunda serbest bırakıldığı belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İstanbul ili Pendik ilçesinde 28.01.2020 tarihinde ihbar üzerine müştekiler H.Y., T.Y., Y.Y. ve G.Y.'ye ait olan dairelerin kapısına sprey boya ile kırmızı renkli çarpı işareti konulduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında müştekilerin Alevi oldukları için kapılarına işaret konulduğunu düşündüklerini ve sorumlulardan şikayetçi olduklarını beyan etmeleri üzerine aynı çevrede olan tanıkların bilgisine başvurulmuştur.

Polis merkezine 29.01.2020 tarihinde müracaat eden müşteki H.Y.'nin söz konusu eylemin oğlu S.Y. (2005 doğumlu) tarafından gerçekleştirildiğini beyan etmesi üzerine kamera kayıtları incelemesi sonucu olay tarihinde apartmana giriş çıkış yapan S.Y.'nin davranışlarının şüphe uyandırdığı belirlenmiştir.

AMCASINA KIZIP İŞARETLEMİŞ

Suça sürüklenen çocuk S.Y.'nin 30.01.2020 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinde, kendisi hakkında kötü söz söyleyen amcasını korkutmak amacıyla böyle bir eylemde bulunduğunu ve pişman olduğunu beyan etmiştir.

ADLİ TIP KURUMU RAPORUYLA SERBEST BIRAKILDI

Suça sürüklenen çocuk S.Y., yaşı gereği eyleminin hukuki anlam ve önemini algılama yeteneği bulunup bulunmadığının tespiti için İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilmiştir. Adli Tıp uzmanlarının şahsın işlediği suça ilişkin algılama yeteneğinin gelişmediğini tespit ettiği rapor doğrultusunda suça sürüklenen çocuk serbest bırakılmıştır."