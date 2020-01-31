Son depremler listesi! Akdeniz'de üst üste artçı depremler oluyor...

Türkiye son dönemde art arda yaşanan depremlerin tedirginliğini yaşıyor. Elazığ ve Malatya depremlerinin yaraları sarılmaya devam edilirken üst üste Ege ve Akdeniz'de meydana gelen sarsıntılar tedirginlikleri arttırmaya devam ediyor. Bu sabah saatler 07.34'ü gösterdiğinde 4.4 büyüklüğünde deprem, saatler 08.12'yi gösterdiğinde ise Elazığ Sivrice'de 3.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Hal böyleyken, vatandaşlar Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini merak ediyor ve araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de 31 Ocak son depremler listesi haberimizin içerisinde yer verdik…

31 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesine haberimizin içerisinde yer verdik…