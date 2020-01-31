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! Akdeniz'de üst üste artçı depremler oluyor...

Türkiye, Elazığ ve Malatya’da yaşanan şiddetli sarsıntıların yaralarını sarmaya çalışırken, Akdeniz’de de üst üste meydana gelen depremler tüm yurt genelinde tedirginlik yaratmaya devam ediyor. tarafından geçilen bilgiye göre, Akdeniz’de bugün saatler 07.34’ü gösterdiğinde 4.4 büyüklüğünde meydana geldi. Elazığ Sivrice’de ise saatler 08.12’yi gösterdiğinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hal böyleyken ‘’ gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren pek çok artçı sarsıntı meydana geldi. Sabah.com.tr olarak biz de Kandilli ve ’dan gelen son bilgiler eşiğinde ‘ listesine’ haberimizin içerisinde yer verdik…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 10:07 ABONE OL
Son depremler listesi! Akdeniz'de üst üste artçı depremler oluyor...

Türkiye son dönemde art arda yaşanan depremlerin tedirginliğini yaşıyor. Elazığ ve Malatya depremlerinin yaraları sarılmaya devam edilirken üst üste Ege ve Akdeniz'de meydana gelen sarsıntılar tedirginlikleri arttırmaya devam ediyor. Bu sabah saatler 07.34'ü gösterdiğinde 4.4 büyüklüğünde deprem, saatler 08.12'yi gösterdiğinde ise Elazığ Sivrice'de 3.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Hal böyleyken, vatandaşlar Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini merak ediyor ve araştırıyor. Sabah.com.tr olarak biz de 31 Ocak son depremler listesi haberimizin içerisinde yer verdik…

31 OCAK KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesine haberimizin içerisinde yer verdik…

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Son depremler listesi! Akdeniz'de üst üste artçı depremler oluyor...
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