Sübhaneke Arapça Türkçe oku ve dinle: Sübhaneke Duası Meali

Namaza başlayınca tekbir getirdikten sonra ilk olarak Sübhaneke duası okunur. Bu nedenle de bu duanın ezbere bilinmesi gerekir. Sübhaneke duasını ezbere bilmeyen kişiler bu başlık altından hemen okumaya başlayabilirler. Türkçe meali ve Arapça okunuşunun yanı sıra Sübhaneke duası dinle seçeneği ile bu duayı en doğru şekilde öğrenebilirsiniz. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Sübhaneke duası ile ilgili merak ettiğiniz tüm ayrıntılar burada.

Sübhaneke Duası Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahîm

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (vecelle senâük)* ve lâ ilâhe ğayrük.

Süphaneke Duası Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c) adıyla

Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka ilah yoktur.

CENAZE NAMAZINDA SÜBHANEKE NASIL OKUNUR?

Sübhaneke, cenaze namazlarında bilindiğinden farklı bir şekilde okunur. Cenaze namazı kılarken aşağıdaki parantez içinde bulunan yer ile birlikte bu duayı okuyabilirsiniz.

Sübhânekellâhümme ve bi hamdik

ve tebârakesmük

ve teâlâ ceddük

(vecelle senâük)*

ve lâ ilâhe ğayrük.

SÜBHANEKE DUASININ ÖNEMİ

Sübhaneke duası namazda tekbir getirdikten sonra ilk okuduğumuz duadır. Bu nedenle namaz kılan bir kişinin mutlaka bu duayı ezbere bilmesi gerekir. İslam âlemine farz olarak buyrulan 5 vakit namazda okunan dualardan bir tanesi olan Sübhaneke duasını yukarıdan Türkçe ve Arapça halini bulabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.a.v.) namaza başladığı zaman; "Sübhanekellahümme ve bihamdike ve tebarekesmüke ve teala ceddüke vela ilahe gayruk" derdi. (Ebu Davud)

YASİN SURESİ 83 AYET ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU! YASİN SURESİ DUASI VE MEALİ DİNLE