Suriyeli Fatmanur depremzedelerin yarasını sarıyor

Elazığ'da gerçekleşen 6.8'lik deprem vatandaşlarımızı olduğu kadar Türkiye'yi sevenleri de birleştirdi. Türkiye İzcilik Federasyonunun 24 gönüllüsü arasında bulunan Suriyeli Türkmen Fatmanur, arkadaşları gibi depremzedelere destek oluyor. Deprem haberini alır almaz Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Elazığ'a gelen 24 gönüllü, Kızılay ve AFAD ile koordineli şekilde çalışarak depremzedelere destek veriyor. Kimi zaman çadır kurup ısınabilmeleri için odun taşıyan, kimi zaman da yemek dağıtıp çocuklarla oyun oynayan izciler, vatandaşlar için gece gündüz çalışıyor.
Giriş Tarihi: 31.1.2020 10:02Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 10:14ABONE OL
Aralarında Suriyeli Türkmen Fatmanur Nefize'nin de bulunduğu gönüllüler, "İzcilik, başkalarına yardımcı olmaktır" şiarıyla çadırların kurulduğu alanlarda yoğun çaba harcıyor.