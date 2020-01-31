Müge Anlı'da işlenen vahşi cinayetten son dakika haberi geldi! Pınar Kaynak'ın kafasını ezerek öldürmüşlerdi; tecavüz...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 2.5 yıl önce Trabzon'da tecavüze uğrayıp vahşice öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin üstüne gidildi. Her geçen gün yeni gelişmelerin ortaya çıktığı olayda talihsiz kadının arkadaşı olduğunu belirten Çağla Hanım canlı yayına bağlanarak, talihsiz kadının kendisine 'Annemin arkadaşı Tuncay bana tecavüz etti' dediğini söyledi. Bu sözlerin duyulmasının ardından stüdyo buz kesti. Öte yandan 30 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümde Müge Anlı, Pınar Kaynak'ın ölü bulunduğu olay yeri hakkında hazırlanan raporu okudu. Peki, Müge Anlı canlı yayında bugün neler yaşandı? İşte Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili son dakika ortaya çıkan yeni ayrıntılar…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA PINAR KAYNAK CİNAYETİNİN ÜSTÜNE GİDİL! TECAVÜZ EDİLİP BAŞI BALTAYLA EZİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ!

Atv ekranlarının en çok izlenen programları arasında yerini alan Müge Anlı canlı yayın programında son günlerde üzerinde durulan cinayet tüm stüdyonun kanını donduran gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte yaşanan vahşetle ilgili diğer detaylar…