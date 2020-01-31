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'da işlenen vahşi cinayetten haberi geldi! 'ın kafasını ezerek öldürmüşlerdi; tecavüz...

Televizyon yayınları arasında en çok izlenilen programlar arasında yer alan ile Tatlı Sert programında cinayetiyle ilgili bilgileri ortaya çıktı. 2.5 yıl önce Trabzon’da yaşanan korkunç olayda 24 yaşındaki genç kadının vücudunda 5 ayrı sperm bulundu. Talihsiz kadının defalarca tecavüze uğradığı ve başı ezilerek öldürüldüğü belirtilmişti. Korkunç cinayetin sır perdesi halen aralanmazken, Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıkan ayrıntılar kan dondurmaya devam ediyor. 30 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümde Müge Anlı, Pınar Kaynak’ın ölü bulunduğu olay yeri hakkında hazırlanan raporu okudu. Raporda dikkat çeken zincir detayı ise stüdyodakileri şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 07:12 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 07:15 ABONE OL
Müge Anlı'da işlenen vahşi cinayetten son dakika haberi geldi! Pınar Kaynak'ın kafasını ezerek öldürmüşlerdi; tecavüz...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te 2.5 yıl önce Trabzon'da tecavüze uğrayıp vahşice öldürülen cinayetinin üstüne gidildi. Her geçen gün yeni gelişmelerin ortaya çıktığı olayda talihsiz kadının arkadaşı olduğunu belirten Çağla Hanım canlı yayına bağlanarak, talihsiz kadının kendisine 'Annemin arkadaşı Tuncay bana tecavüz etti' dediğini söyledi. Bu sözlerin duyulmasının ardından stüdyo buz kesti. Öte yandan 30 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümde Müge Anlı, Pınar Kaynak'ın ölü bulunduğu olay yeri hakkında hazırlanan raporu okudu. Peki, Müge Anlı canlı yayında bugün neler yaşandı? İşte Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili ortaya çıkan yeni ayrıntılar…

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMINDA PINAR KAYNAK CİNAYETİNİN ÜSTÜNE GİDİL! TECAVÜZ EDİLİP BAŞI BALTAYLA EZİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ!

Atv ekranlarının en çok izlenen programları arasında yerini alan Müge Anlı canlı yayın programında son günlerde üzerinde durulan cinayet tüm stüdyonun kanını donduran gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor. İşte yaşanan vahşetle ilgili diğer detaylar…

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Müge Anlı'da işlenen vahşi cinayetten son dakika haberi geldi! Pınar Kaynak'ın kafasını ezerek öldürmüşlerdi; tecavüz...
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