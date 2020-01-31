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, Çin uçuşlarını 9 Şubat’a kadar durdurdu

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
THY, Çin uçuşlarını 9 Şubat’a kadar durdurdu
Türk Hava Yolları koronavirüsü nedeniyle Çin'e yaptığı seferleri iptal ettiğini açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz" dedi. İsrail Havayolları da Pekin uçuşlarını durdurduğunu açıkladı. Air France havayolu ekipleri de, Paris'ten Pekin ve Şanghay'a uçuşlarının durdurulmasını istedi. İsveç mobilya şirketi İKEA Çin'deki faaliyetlerini durdururken, Rusya'da Çin ile tüm sınır geçiş işlemlerini askıya aldı.
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THY, Çin uçuşlarını 9 Şubat’a kadar durdurdu
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