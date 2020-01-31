Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > TOKİ kura çekilişi ne zaman, tarih belli mi? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

kura çekilişi ne zaman, tarih belli mi? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

kura çekimi için geri sayım başladı. Başvuruda bulunan vatandaşların gün içerisinde yoğun olarak araştırdığı 100 bin sosyal konut projesi çerçevesindeki başvuru süreci Ocak ayının ortalarında sona ermişti. , , , , , ve diğer birçok ilde düşük fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar e devlet sistemi üzerinden tüm işlemlerini tamamladı. Her aileden bir kişinin kayıt yapabildiği bu proje kapsamında kura çekiminin yapılacağı biliniyordu. Son günlerde ise " TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? " soruları arama motorları üzerinden yanıt arıyor. Peki, 100 bin sosyal konut projesi kapsamında düzenlenecek olan 2020 TOKİ kura çekilişi ne zaman, sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 09:10 ABONE OL
TOKİ kura çekilişi ne zaman, tarih belli mi? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Binlerce kişinin düşük fiyata ev sahibi olabilmek amaçlı başvuruda bulunduğu 100 bin konut projesi 2020 kuraları için vatandaşların araştırmaları sürüyor. Başvuruda bulunan kişiler proje kapsamında yapılacak olan çekilişin sonucunu merak ederken internet üzerinden " 2020 TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?" sorusuna yanıt arıyor. E devlet ekranı üzerinden alınan başvuru işlemleri Ocak ayının ortalarında sona ermiş ve kayıt yaptıran vatandaşlar için heyecan dolu süreç başlamıştı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? 100 bin konut projesi başvuru sonuçları hangi tarihlerde açıklanacak? Tüm bu soruların detaylı cevabı için haberimizin diğer sayfalarını ziyaret edebilirsiniz…

TOKİ KURALARI NE ZAMAN HANGİ TARİHLERDE ÇEKİLECEK?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 100 bin sosyal konut için 1 milyon 137 bin 982 vatandaşın başvuru yaptığı bildirilmişti aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kura çekimi tarihi de açıklandı.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Haberimizin diğer sayfalarından 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru sonuçlarına ve kura çekim tarihi ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilir, sorgulama ekranı ile beraber diğer birçok konuya yönelik fikir edinebilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ kura çekilişi ne zaman, tarih belli mi? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN