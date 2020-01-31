Türk Bayrağı ile ilgili sözler: “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır…”

Türk Bayrağı ile ilgili sözler vatandaşlar tarafından internet üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Avrupa Parlamentosundaki konuşması sırasında Türk bayrağı yırtan Yunan vekil Loannis Lagos'a sosyal medya üzerinden tepki paylaşımları yapılıyor. Çığ gibi büyümeye devam eden bu tepkiler için paylaşım yapmak isteyen vatandaşlar Bayrak sözleri ile ilgili araştırmalarını sürdürürken haberimizde konuyla ilgili en güzel sözleri derledik. İşte vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yerini alan o sözler…

TÜRK BAYRAĞI İLE İLGİLİ SÖZLER

Bayrak, bir ulusun onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez. - Mustafa Kemal Atatürk

Aksın kanım kefenime renk olsun. Al kefenim bayrağıma denk olsun! - Kemal Tahir

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