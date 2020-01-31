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ile ilgili sözler: “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır…”

Avrupa Parlamentosundaki konuşması sırasında yırtan Yunan vekil Loannis Lagos'a sosyal medya üzerinden tepki yağmaya devam ediyor. Vatandaşlar sosyal medyada yaşanan bu olayı kınamak için internet üzerinden Türk Bayrağı ile ilgili sözler araştırmaları yapıyor. 'den konuyla ilgili açıklamalar peş peşe gelirken sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağını yırtan Yunanistan Milletvekili Loannis Lagos'a tepkiler adeta çığ gibi büyümeye devam ediyor. İşte vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline gelen o sözler…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 12:40 ABONE OL
Türk Bayrağı ile ilgili sözler: “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır…”

ile ilgili sözler vatandaşlar tarafından internet üzerinden yoğun olarak araştırılıyor. Avrupa Parlamentosundaki konuşması sırasında Türk bayrağı yırtan Yunan vekil Loannis Lagos'a sosyal medya üzerinden tepki paylaşımları yapılıyor. Çığ gibi büyümeye devam eden bu tepkiler için paylaşım yapmak isteyen vatandaşlar Bayrak sözleri ile ilgili araştırmalarını sürdürürken haberimizde konuyla ilgili en güzel sözleri derledik. İşte vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yerini alan o sözler…

TÜRK BAYRAĞI İLE İLGİLİ SÖZLER

Bayrak, bir ulusun onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez. - Mustafa Kemal Atatürk

Aksın kanım kefenime renk olsun. Al kefenim bayrağıma denk olsun! - Kemal Tahir

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Türk Bayrağı ile ilgili sözler: “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır…”
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