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"Uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ne demek, neden ilan edilir? Daha önce hangi olaylarda ilan edildi?

'in Wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan Corona Virüsü salgınıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü tarafından Uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan edildi. Tüm dünyayı tehdit etmekte olan bu salgın için İsviçre'nin Cenevre kentinde DSÖ Komitesi toplandı. Acil durum ilan edildiği bildirilmesinin ardından vatandaşların gündemine konu ile ilgili tüm detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, "Uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ne demek, neden ilan edilir? Daha önce hangi olaylarda acil durum ilan edildi? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 14:43 ABONE OL
Uluslararası kamu sağlığı acil durumu ne demek, neden ilan edilir? Daha önce hangi olaylarda acil durum ilan edildi?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan edildiğini duyurdu. Bunun üzerine binlerce vatandaş bu ilanın ne anlama geldiğini internet üzerinden araştırmaya başladı. Dünya üzerinde ciddi bir tehdit oluşturan bu hastalık her geçen saniye yayılmaya devam ederken bu salgının küresel bir tehdit olduğu öne sürüldü. Peki, "Uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ne demek, neden ilan edilir? Daha önce hangi olaylarda ilan edildi? İşte detaylar…

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ DUYURDU: ACİL DURUM İLAN EDİLDİ!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün itibarıyla Çin'de 213 kişinin ölümüne yol açan, vaka sayısı her gün artan ve Çin dahil 20 ülkeye yayılan koronavirüsün yarattığı salgın tehlikesi nedeniyle "küresel acil durum" ilan ederken, çok sayıda ülke Çin'e uçuşlarını durdurma, sınırlarını kapatma, seyahat kısıtlamaları, vatandaşlarını tahliye etme ve karantina altına alma tedbirlerine başvuruyor.

İşte diğer detaylar....

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"Uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ne demek, neden ilan edilir? Daha önce hangi olaylarda acil durum ilan edildi?
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