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Üniversiteli genç anne, hastane tuvaletinde doğurup kaçtı

'ın Kapaklı ilçesindeki devlet hastanesinde bir üniversite öğrencisi 7 aylık bebeğini tuvalette doğurarak kaçtı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.1.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 15:34 ABONE OL
Üniversiteli genç anne, hastane tuvaletinde doğurup kaçtı

Akıllara durgunluk veren olay Kapaklı Devlet Hastanesi'nde gerçekleşti. İddialara göre, 21 yaşındaki bir İ.A., evlilik dışı ilişki yaşadığı sevgilisinden hamile kaldı. Ailesini ziyaret amacıyla Kapaklı'ya gelen genç kız, 7 aylık hamileliğini gizlemek için karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Hastanede sancılanan genç anne tuvalete giderek doğum yaptı.

KAMERALARLA TESPİT EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre, doğumun ardından çocuğu tuvalette bırakıp kaçan anne, hastanenin güvenlik kameraları tarafından teşhis edilerek yakalandı. Konuyla ilgili emniyet ekiplerinin soruşturması sürerken, doğumun hemen ardından ölen bebeğin cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Üniversiteli genç anne, hastane tuvaletinde doğurup kaçtı
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