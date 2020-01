Virüse karşı bal ve yeşil biber

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı kasıp kavuran koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı katlanarak artıyor. Ülkemizde henüz görülmeyen virüs ile ilgili önlemler de alınmaya başlandı. Henüz bir aşısı ve ilacı olmayan koronavirüsle mücadele için bağışıklık sistemini güçlendirmek önem taşıyor. Çünkü bağışıklık sistemi güçlü olan kişilerin vücudu virüsle savaşabiliyor. Uzmanlar koronavirüs ve bu tarz öldürücü virüslere karşı bağışıklığı güçlendirebileceğiniz basit ama etkili beslenme yollarını anlattı...Altınbaş Üniversite Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yusuf Yıldırım, virüslerin havada 6 saat canlı şekilde asılı kaldığını belirtirken yurt dışından gelen kargolar ve cansız nesneler ile ülkemize giremeyeceğini de özellikle belirtiyor. İşte Dr. Yusuf Yıldırım'ın önerileri:* Düzenli uyumak (en az 6-7 saat) önemli.* Beslenmede de karbonhidrat ağırlıklı değil; protein ve taze sebze ve meyve ağırlıklı beslenmek lazım. Ancak onu da abartmadan yapmalısınız çünkü bu sefer de kan şekeri dengesi bozulabilir.* C vitamini alınması çok önemli. C vitamini; turunçgillerde, yeşil yapraklı sebzelerde, yeşil biber ve kivide yüksek oranda vardır.* D vitaminini gıdalarla almak zor, mutlaka takviye almak lazım.* Tavuk ve et sularının içerdiği yüksek kollajenler birçok vitamini bir arada içermesi nedeniyle iyi bir seçenek.* Kuşburnu çayı içerdiği C vitamini nedeniyle tüketilmesi gereken güzel bir içecek.İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, virüslere karşı bağışıklığımızı güçlendirme tüyoları verdi:* Hayvansal gıdaları, et çeşitlerini, yumurtayı iyi pişirmek ve sütü pastörize etmek gerekiyor.* Her gün bir avuç badem, ceviz, fındık gibi sağlıklı selenyum kaynağı olan, hücre ve doku harabiyetini önleyen mineralden zengin yiyecekleri tüketin.* Bağışıklık sisteminde çinko çok önemlidir. Kabak çekirdeğinde, tam buğday ekmeğinde çok yüksek oranda bulunur. Yağsız kırmızı et, derisiz tavuk etinde çinko zengindir.* Beslenmemizde flavonoidlere de önem vermeliyiz; kuru soğan salatalara bolca doğranmalı, her gün 1 tane elma mutlaka yenilmeli, marul, maydanoz, havuç ve kırmızı biberle bol salata yapıp tüketin.Medipol Üniversite Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için şu tavsiyelerde bulunuyor:* C ve E vitamini immun sistemi güçlendiriyor.* Propolis, arı sütü, ekinezya, çam balı önerilebilir.* Çok sıcak değil ılık şekilde nane, ıhlamur gibi bitki çaylarını için.* Demlenmiş maydanoz ve limon suyu da savunma sistemine katkı sağlar.* Yalnız bunları abartmadan, vücudunuza zarar vermeyecek ölçülerde kullanın.

