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Wuhan şehri nerede? virüsünün ilk görüldüğü Wuhan () 'ye yakın mı?

'de ortaya çıkan virüsü tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken hastalığın ilk görüldüğü yer ile ilgili olarak Wuhan nerede sorusu internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Salgının merkezi olarak gösterilen ve Çin'in Hubei eyaletinin yönetim merkezi aynı zamanda en büyük şehri olduğu bilinen 'ın nüfusu ise 2015 yılı itibarı ile 10.6 milyon olarak bilinmektedir. Tüm dünyanın gündeminde yer alan bu şehrin ülkemize 7.051 kilometre uzak olduğu bilinse de salgın nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar Wuhan 'ye yakın mı şeklindeki araştırmalarını arama motorları üzerinden gerçekleştiriyor. Peki, Vuhan nerede? Corona virüsünün yayıldığı Wuhan Türkiye'ye yakın mı? İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 31.1.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 09:07 ABONE OL
Wuhan şehri nerede? Corona virüsünün ilk görüldüğü Wuhan Vuhan Türkiye'ye yakın mı?

virüsü salgınının merkezi olarak gösterilen 'in Hubei eyaletinin yönetim merkezi olarak bilinen şehir ile ilgili olarak (Wuhan) nerede? Sorusu cevap aramaya başladı. Wuchang, Hankou ve Hanyang adlı üç kentin birleşmesinden ortaya çıkan bu şehir yüzlerce insanın ölümüne sebep olan Corona virüsü ile vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Öyle ki, konu ile ilgili olarak internet üzerinden bu bölgenin ile olan yakınlığı ise merak edilmeye başlandı. Nüfusu 2015 yılı itibarı ile 10.6 milyon olup Orta Çin'in en büyük şehri olarak gösterilen bu bölge ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde derledik. Peki, (Wuhan) Vuhan nerede? Corona virüsünün yayıldığı Wuhan Türkiye'ye yakın mı?

WUHAN TÜRKİYE'YE YAKIN MI?

Wuhan, Türkiye'ye 7.051 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Wuchang, Hankou ve Hanyang adlı üç kentin birleşmesinden ortaya çıkan Vuhan, Jiusheng Tongqu (dokuz vilayetin önde gelen iş merkezi) olarak biliniyor.
Diğer detaylar için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...
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Wuhan şehri nerede? Corona virüsünün ilk görüldüğü Wuhan (Vuhan) Türkiye'ye yakın mı?
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