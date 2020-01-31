Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yasak aşk dehşeti

Yasak aşk dehşeti

’da, evli Saliha Ö., yasak aşk yaşadığı ’dan ayrılmak istedi. “Kocana söylerim” tehdidi üzerine silaha sarılan Saliha Ö., Akman’ı göğsünden vurarak öldürdü

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Yasak aşk dehşeti
Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan ve evli olan Saliha Ö. (26), bir süre önce kendisi gibi evli Sadık Akman'la (34) ilişki yaşamaya başladı. Ancak daha sonra pişman olan Saliha Ö., ayrılmak istedi. Akman ise kabul etmedi. Önceki gün tren istasyonunun karşısındaki tuvaletlerin bulunduğu bölgede buluşan ikiliden Saliha Ö., "Artık görüşmek istemirorum" diye konuştu.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA...
Akman'ın cevabı ise "Benden ayrılırsan, ilişkimizi kocana söylerim" oldu. Bunun üzerine çıkan tartışma büyüyünce, yanında getirdiği tabancayı çıkaran Saliha Ö., Akman'a ateş etti. Göğsünden vurulan Sadık Akman, olayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çumra Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan 2 çocuk annesi Saliha Ö., "Ayrılmak isteyince, birlikteliğimizi eşime söylemekle tehdit etti" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Saliha Ö. tutuklanırken, Sadık Akman'ın çocuğunun olmadığı öğrenildi. Halit TURAN / SABAH
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasak aşk dehşeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN