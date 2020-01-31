Yasak aşk dehşeti

BUGÜN NELER OLDU

Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan ve evli olan Saliha Ö. (26), bir süre önce kendisi gibi evli Sadık Akman'la (34) ilişki yaşamaya başladı. Ancak daha sonra pişman olan Saliha Ö., ayrılmak istedi. Akman ise kabul etmedi. Önceki gün tren istasyonunun karşısındaki tuvaletlerin bulunduğu bölgede buluşan ikiliden Saliha Ö., "Artık görüşmek istemirorum" diye konuştu.Akman'ın cevabı ise "Benden ayrılırsan, ilişkimizi kocana söylerim" oldu. Bunun üzerine çıkan tartışma büyüyünce, yanında getirdiği tabancayı çıkaran Saliha Ö., Akman'a ateş etti. Göğsünden vurulan Sadık Akman, olayı gören vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çumra Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Gözaltına alınan 2 çocuk annesi Saliha Ö., "Ayrılmak isteyince, birlikteliğimizi eşime söylemekle tehdit etti" dediği öğrenildi. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Saliha Ö. tutuklanırken, Sadık Akman'ın çocuğunun olmadığı öğrenildi.SABAH