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Yıllarca türbe sanılarak adaklar adandı: Anıt mezar olduğu ortaya çıktı

Marmaris'teki Turgut Mahallesi'nde halkın türbe zannedip, 'Çağ Baba' adını verdiği yapının, araştırmalar sonucunda M.Ö. 3'üncü yüzyılda savaşçı Diagoras ve eşi Aristomakha için yapılan piramit mezar olduğu ortaya çıktı. Türkiye'deki tek piramit mezar olarak bilinen tarihi yapının defineciler tarafından talan edildiği de belirlendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.1.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 10:14 ABONE OL
Yıllarca türbe sanılarak adaklar adandı: Anıt mezar olduğu ortaya çıktı

Marmaris'te turistik Turgut Mahallesi'nde bulunan ve halkın 'Çağ Baba' türbesi olarak adlandırıp, dua edip adaklar adadığı yapı, arkeologların 2 yıl önce bölgede yaptığı araştırma sonucu, M.Ö. 3. yüzyılda, savaşçı Diagoras ve eşi Aristomakha'ya ait piramit mezar olduğu ortaya çıktı. Türkiye'de ayakta kalabilen tek piramit mezar olan tarihi eser, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki bir tepede yer alıyor. Mahalleye hakim bir noktada kayalıkların üzerinde bulunan ve geniş bir alanı yüksekten gören mezara, yaklaşık 10 dakikalık bir tırmanışla ulaşılabiliyor. Ayrıca yapılan incelemelerde yapının defineciler tarafından talan edildiği belirlendi. Definecilerin sadece mezarın taban kısmını kazmadıkları, kapısının iç tarafında bulunan bazı taşları aldıkları ve duvarına da zarar verdikleri gözlendi.

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Yıllarca türbe sanılarak adaklar adandı: Anıt mezar olduğu ortaya çıktı
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