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alıp dilek dilemek için kilise önünde metrelerce kuyruğa girdiler

Fatih Hacı Kadın Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında 'Ayın Biri' Kilisesi olarak anılan kiliseye gelip, dilek dilemek isteyenler sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Yaklaşık bir saat dışarıda bekledikten sonra kilisenin içine giren ziyaretçiler alıp, mum yakarak dileklerini diledi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.2.2020 12:31 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 12:37 ABONE OL
Anahtar alıp dilek dilemek için kilise önünde metrelerce kuyruğa girdiler

Fatih Hacı Kadın Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında 'Ayın Biri Kilisesi' olarak bilinen kilise Şubat ayının ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinde kilisenin önüne gelen ziyaretçiler, uzun kuyruklar oluşturdu. Rivayete göre, her ayın birinde edilen duaların kabul olduğu kiliseye gelenler sabırla sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Uzun bekleyişin ardından içeriye girenler, alıp dileklerini diledi. Dileklerini dileyenler yaktıkları mumların ardından kiliseden ayrıldı.

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Anahtar alıp dilek dilemek için kilise önünde metrelerce kuyruğa girdiler
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