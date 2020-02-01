Anahtar alıp dilek dilemek için kilise önünde metrelerce kuyruğa girdiler

Fatih Hacı Kadın Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında 'Ayın Biri Kilisesi' olarak bilinen kilise Şubat ayının ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinde kilisenin önüne gelen ziyaretçiler, uzun kuyruklar oluşturdu. Rivayete göre, her ayın birinde edilen duaların kabul olduğu kiliseye gelenler sabırla sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Uzun bekleyişin ardından içeriye girenler, anahtar alıp dileklerini diledi. Dileklerini dileyenler yaktıkları mumların ardından kiliseden ayrıldı.