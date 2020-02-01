Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Bir battaniye de bizden’

‘Bir battaniye de bizden’

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
SARIYER-Beşiktaş hattında çalışan 260'ın üzerindeki dolmuşçu, Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması için "Bir battaniye de bizden" kampanyası başlattı. Bir günlük hasılatlarını bağışlamasından dolayı yardımlaşmaya örnek olmak istediklerini belirten Minibüsçüler Odası Başkanı Hakan Akkaya, "Toplanacak hasılat AFAD ekiplerine teslim edilecek. Devletimizin ve milletimizin her zaman yanındayız. Bir battaniye de bizden" kampanyası ile diğer kurumlara yardım konusunda örnek olmaya çalışıyoruz" dedi. Mustafa KAYA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bir battaniye de bizden’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN