BUGÜN NELER OLDU

SARIYER-Beşiktaş hattında çalışan 260'ın üzerindeki dolmuşçu, Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarının sarılması için "Bir battaniye de bizden" kampanyası başlattı. Bir günlük hasılatlarını bağışlamasından dolayı yardımlaşmaya örnek olmak istediklerini belirten Minibüsçüler Odası Başkanı Hakan Akkaya, "Toplanacak hasılat AFAD ekiplerine teslim edilecek. Devletimizin ve milletimizin her zaman yanındayız. Bir battaniye de bizden" kampanyası ile diğer kurumlara yardım konusunda örnek olmaya çalışıyoruz" dedi. Mustafa KAYA