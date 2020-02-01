Blair’in baldızı artık İstanbullu

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in eşinin kız kardeşi Lauren Booth, haber çalışması için gittiği Filistin'de İslam'ı tanımaya başlamasının ardından, 2010'da Müslüman oldu. İngiltere'de hazırladığı tek kişilik gösteri ile Müslümanlığı anlatan Booth, Türkiye'de çalışan bir Müslümanla evlendi. Geçen hafta İstanbul'a taşınan Booth, hayatını burada sürdürmek istiyor. Müslümanlığı seçme nedenini anlatan Booth, "Önceden, İslam benim yaşam planlarım arasında değildi ve asla düşünmemiştim. Ancak şimdi baktığımda 10 sene olmuş Müslüman olalı. Bende bir şeylerin eksik olduğunu hissettim. Bir ramazan ayında bir geceyi camide geçirdim, ertesi sabah olduğunda Allah'a iman ettim ve Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğuna inandım. İşte benim hayatım o gün başladı" dedi.Booth, "Artık ben de bir İstanbul sakiniyim. Gönüllü faaliyetlerde bulunmak istiyorum. Mesela, Süleymaniye Camisi'nde insanlara yardım edebilirim. İslam'ı ve Osmanlı tarihini anlatabilirim. Avrupalılar olarak yanlış saftayız. İnsanların İtalya'da banklar üzerinde ölmesini, mültecilerin Yunanistan sahilinde ölmesini izliyoruz. Suriyelileri kardeş olarak görmeliyiz. Türkiye ise yaptığı davranışla bize bir insanlık dersi veriyor. Bütün liderler için dua ediyorum, eski liderlere de... Mesela Tony Blair'in Müslüman olması için dua ediyorum. Böylece iyi ve kötü arasındaki farkı anlayabilirler" diye konuştu.İslamofobinin yanlışlıkla ya da rastgele ortaya çıkmadığının altını çizen Booth, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amerika'daki 3 büyük grup, Batı'da İslam karşıtlığı için fon sağlıyor. Bu gruplar düşünce kuruluşlarında toplantılar gerçekleştiriyor. Bu toplantılar sonrası İslamofobi yayılıyor. Peki bu gruplar Müslüman karşıtlığı için para aktarırken, bizim cevabımız nerede? Cevabımız, zengin içerikli ve zekice olmalı. Film yapımcılarıyla bir araya gelip fikir üretmeliyiz, gazeteciler ve bu konuyla ilgilenen insanlarla alternatif bir bakış açısı üretmeliyiz. Birlikte çalışıp medya aracılığıyla tepkimizi göstermeliyiz. Hollywood'u unutun, neden Helalwood olmasın." AA

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