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Depremin ardından ağır hasarlı binada yıkım gerçekleşti

'da, merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören bir bina kontrollü olarak yıkıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.2.2020 16:57 ABONE OL
Depremin ardından ağır hasarlı binada yıkım gerçekleşti

Kent merkezindeki Sivas Caddesi'nde bulunan 6 katlı Yağmur Apartmanı'na, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ağır hasarlı raporunun verilmesinin ardından bina sakinlerinin başlattığı tahliye işlemi tamamlandı.

Malatya'da depremde hasar gören bina kontrollü yıkılıyor | Video

Bölgeye sevk edilen iş makineleri geniş güvenlik önlemleri altında binayı kontrollü olarak yıktı.

Alana gelen, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Malatya Valisi Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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Depremin ardından ağır hasarlı binada yıkım gerçekleşti
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