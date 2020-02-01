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’ta Iraklı kadının şüpheli ölümü

’ta bir sitede yaşayan Iraklı 29 yaşındaki Maha Talab isimli kadın, daireden gelen kötü kokunun ardından kapının açılmasıyla evinde ölü bulundu. Genç kadının en az 1 hafta önce öldüğü düşünülüyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.2.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 1.2.2020 14:39 ABONE OL
Esenyurt’ta Iraklı kadının şüpheli ölümü

Olay, Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan bir sitenin 7'nci katındaki dairede yaşadı. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 haftadır Maha Talab isimli kadında bilgi alınmıyordu. Daireden kötü kokular gelmesi üzerine site görevlileri polise haber verdi ve dairenin kapısı açıldı. Daire içerisinde yerde kadının cansız bedeni şişmiş halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen savcı incelemelerini gerçekleştirdi. Kadının ölümü şüpheli bulundu.

Talab'ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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Esenyurt’ta Iraklı kadının şüpheli ölümü
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